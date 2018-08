"Ik denk toch vooral aan het slachtoffer" WAGEN KNALT TEGEN PAS GERENOVEERDE GEVEL VAN LUCS HUIS JELLE HOUWEN EN BART BOTERMAN

03 augustus 2018

02u41 0 Oudenburg Het is de nachtmerrie van iedereen die bouwt of renoveert: je bent pas klaar en door een dom ongeluk kan je zo goed als herbeginnen. Het overkwam het gezin van Luc Van De Voorde uit Westkerke woensdagavond, toen een wagen hun pas vernieuwde gevel ramde. "De schade is groot, maar dat wordt opgelost. Ik hoop vooral dat alles goed komt met die man", zegt Luc.

Het grote, volledig gerenoveerde huis van het gezin van Luc Van De Voorde langs de Gistelsesteenweg in Westkerke, bekend van het garnaalkrokettenbedrijf dat levert aan heel de kust en omstreken, is aan de buitenzijde nog maar een maand klaar. Anderhalf jaar onderging de oude boekhandel die hij kocht een complete metamorfose. Dat alles om ook genoeg plaats te kunnen bieden aan de koelinstallaties van het Lucs bedrijf. Binnen gaat de renovatie nog verder.





Onwel

Woensdagavond reed een 58-jarige man uit Jabbeke richting Gistel toen hij plots bruusk van zijn baan afweek. Vermoedelijk werd J.C. onwel in zijn Volkswagen Golf. Hij ramde aan de overzijde van de weg eerst het distributiekastje aan Lucs woning en knalde vervolgens vol op de gevel naast de poort. J.C. werd door de brandweer bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. De schade aan het huis van Luc is groot.





Gevel gestut

"Mijn vrouw en ik zaten in De Haan toen het gebeurde", vertelt Luc. "Alleenmijn dochter van 13 was thuis. Maar zij durfde door de klap amper buiten komen (lacht). Ik vond het er eigenlijk nog vrij oké uitzien - ik had het veel erger verwacht na het telefoontje - maar de schade is toch groot. De gevel op de hoek is volledig ingeduwd. De gevel is gebarsten en de arduinen plaat is volledig los. De breuk zette zich door tot boven de poort. Dat gedeelte is in de loop van de nacht steeds meer gaan zakken. Ze moest dan toch gestut worden anders was ze zeker op straat terechtgekomen. Maar ook de grote poort in afrormosiahout is geraakt. Dat zijn erg kostelijke exemplaren en wellicht zal die ook vervangen moeten worden. Maar nu is het bouwverlof en zijn mijn aannemer en architect in verlof. Wellicht zal het nog een tijdje duren eer de herstelwerken klaar zijn. Mijn grootste zorg op dat gebied zijn de stenen. Dat zijn oude recup Paepestenen. Als we een ander lot moeten kopen voor het her zetten van die gevel heb je altijd kans dat er een miniem kleurverschil op zit. Maar dat zien we later wel."





Bekommernis

Luc beseft dat het erger had kunnen zijn maar relativeert de schade ook. "Dat komt allemaal wel in orde. Dat is allemaal herstelbaar. Mijn grootste bekommernis is eigenlijk dat slachtoffer. Ik hoorde dat die man in levensgevaar is Hopelijk komt alles goed met hem. Dat is het belangrijkste, de rest is eigenlijk bijzaak", besluit Luc.