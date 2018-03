'Fietsbieb' verhuurt fietsen aan kinderen 13 maart 2018

Beweging.net lanceert de 'Fietsbieb' in Oudenburg. Concreet worden hier allerlei fietsen uitgeleend voor kinderen tot twaalf jaar. "Sommige gezinnen beschikken niet over de middelen om steeds een nieuwe fiets te kopen. Het kind groeit, maar de fiets groeit niet mee, hé", duiden initiatiefnemers Johan Vanslembrouck, Marian Stadsbader en Chantal Van Litsenburgh. "Gezinnen betalen 20 euro lidgeld per jaar om een fiets te gebruiken. Ze tellen ook 20 euro waarborg neer, maar krijgen dat geld terug wanneer ze een fiets in goeie staat terugbrengen. We lenen de fietsen in prima toestand uit, maar verwachten dat de huurders zelf instaan voor het onderhoud. Fietsbieb wil het fietsen bij kinderen stimuleren: het is leuk en gezond. We stimuleren liever het gebruik van een fiets boven het bezitten ervan." De organisatie telt nu 21 fietsen. Wie nog een oud rijwiel heeft staan of zich als vrijwillig fietsenmaker wil aanmelden, kan contact opnemen. De Fietsbieb is elke vierde woensdag van de maand open van 17.30 tot 19.30 uur in het Stedebeekpad. Info: oudenburg@fietsbieb.be of 0496/86.69.83. (TVA)