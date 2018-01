"Dereeper is man van zijn woord" Ulrike Vanhessche (sp.a) 23 januari 2018

Milieuschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) was verrast door de aankondiging van Dereeper. "Ik dacht dat hij nog zou opkomen. Hij was een man van zijn woord en onze samenwerking verliep uitstekend. Natuurlijk zullen we ook met Peter Velle succesvol kunnen samenwerken, we kennen hem al heel lang. Maar hoe de toekomst zonder Dereeper zal zijn, moet de kiezer beslissen. Lokale verkiezingen draaien eerder rond personen dan rond partijen. Toch meen ik dat elke partij best voor eigen beurt spreekt. De beslissing van CD&V is hun zaak, niet die van sp.a." Schepen van Financiën Myriam Maes zag het vertrek van Dereeper wel aankomen. "Maar ik dacht dat hij er toch nog enkele jaren ging bijdoen", zegt ze. "De samenwerking was steeds heel goed en vol respect. De kiescampagne ligt nu wel helemaal open, voor alle partijen in de stad." (TVA)