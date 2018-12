‘De tovenaar van Roksem’ krijgt beeld in Hoge Dijken Timmy Van Assche

23 december 2018

16u44 0 Oudenburg Onder impuls van Erfgoedkring 8460 krijgt volksfiguur ‘Droeksje’ een beeld in natuurdomein de Hoge Dijken. “De Britten hebben Merlijn en Harry Potter, hier hebben we ‘de tovenaar van Roksem.”

In het jaarboek 2015 van Erfgoedkring verscheen een opvallend artikel over de vergeten volksfiguur Droeksje, ook bekend als ‘de tovenaar van Roksem’. Het artikel werd geschreven door Koenraad Blontrock, voorzitter van Erfgoedkring 8460, en Roksem- en Westkerkekenner André Van Poucke. “Ludovicus Josephus Van Daele werd geboren in Zerkegem in 1851 als kind van een ongehuwde vrouw . Wanneer Ludovicus 20 maanden oud is, huwt z’n moeder de Roksemse werkman Ludovicus Derouck, 23 jaar en hij erkent hem als zijn zoon”, zegt Blontrock. De kleine Ludo krijgt de naam van z'n stiefvader en het gezin vestigt zich in Roksem op de Hoge Dijken. “Het is duidelijk dat Louis Derouck, alias Droeksje, ‘gene gewone’ was. Al worden zijn verhalen niet meer verteld, het is een volksfiguur wiens exploten, wat er van waar moge zijn, zovele jaren later nog tot de verbeelding spreken. Als tovenaar had hij macht over dieren - vooral ratten - en dat hij zelfs in een hond kon veranderen om mensen de les te spellen, te helpen of te sarren. De Britten hebben Merlijn en Harry Potter; hier in Roksem en omstreken hebben wij ons Droeksje.” Bij de erfgoedliefhebbers groeide het idee om meer te doen met de volksfiguur. “Ons creatief bestuurslid Elke Vancouillie ging aan de slag en vond een bronsgieterij om het beeld te vormen. Als 20-jarige moest Louis naar het leger. Bij zijn opname wordt een portret van hem gemaakt: hij is 1,60 meter groot, heeft een ovaal gezicht met een hoog voorhoofd, bruine ogen en zwart haar, een dikke neus, ronde kin en kleine mond. Met deze gegevens konden we van hem een voorstelling maken. Het mooie resultaat kwam mede tot stand dankzij het stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos", besluit Blontrock.

Rijmpje

Als uitsmijter geeft Erfgoedkring 8460 nog een vers mee over Droeksje, geheel in het lokale dialect. “’t Sloeg e kir e vint ’n hoendje doad. Droeksje zaag da en je zei: ‘Je mag gie da nie doen, je doe gie da beestje kwoad. Je got er morgen vele meugen doaddoen.’ En ’s anderendaags zat die vint z’n huus vul mè ratten.”