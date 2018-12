“Clown Tobi werkte goed mee aan moordreconstructie”: kinderen werden niet betrokken om verdere trauma’s te vermijden Redactie

03 december 2018

20u05

Bron: Bart Boterman 1 Oudenburg In een loods van de Federale Gerechtelijke Politie in de Zandstraat in Brugge werd vandaag de reconstructie gehouden van de zogenoemde ‘clownsmoord’. Op 14 mei dit jaar bracht Kevin L. (31), beter gekend als Clown Tobi, zijn ex-partner Caroline D. (46) om het leven in haar woning in Ettelgem bij Oudenburg. Hij kon een relatiebreuk niet verkroppen. Hij stak haar dood met een mes, knevelde haar kinderen op zolder en verschanste zich vervolgens urenlang op het dak van een appartementsgebouw in Bredene.

Volgens het parket van Brugge werkte Kevin L. goed mee aan de reconstructie. Dat bevestigt ook zijn advocaat Walter Damen. De loods werd ingericht zoals de garage waar de feiten zich afspeelden. “De reconstructie is vlot verlopen. Volgens mij zijn er geen tegenstrijdigheden opgedoken. Al moeten de onderzoekers dat nog allemaal verifiëren”, aldus Damen. Volgens hem is het feitelijk onderzoek bijna afgerond, maar volgt wel nog een moraliteitsonderzoek. “Mijn cliënt vraagt zich nog steeds af hoe het zo ver is kunnen komen en heeft enorm veel spijt. Maar daarvoor is het nu natuurlijk te laat”, besluit Damen. Hij hoopt dat het onderzoek in de lente afgerond zal zijn.

Tijdens de reconstructie kwam overigens enkel de moord zelf aan bod. “De kinderen werden niet betrokken om hen geen verdere trauma’s te bezorgen en dat is maar goed ook. Maar inderdaad, de verdachte heeft goed meegewerkt”, reageert ook advocaat Jef Vermassen, die de nabestaanden vertegenwoordigt. Volgens hen zijn de kinderen voor hun leven lang gebroken door wat zich afspeelde op 14 mei.