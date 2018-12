‘Blunderbrug’ nabij kanaal Oostende-Brugge wordt afgebroken Timmy Van Assche

28 december 2018

09u23 0 Oudenburg De zogenaamde ‘blunderbrug’ tussen de Stationsstraat en Cotidianenstraat wordt afgebroken en vervangen.

De ‘blunderbrug’, nabij het kanaal Brugge-Oostende, wordt volgend jaar afgebroken. “Ongeveer dertig jaar terug werd de spoorwegbrug gebouwd om een nieuwe waterverbinding te maken tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Brugge-Oostende”, vertelt uittredend burgemeester Peter Velle (CD&V). “Het kanaal werd nooit doorgetrokken, de brug ligt er nutteloos bij en de beschermde sluis van Plassendale blijft haar functie behouden. De NMBS gaat nu de oude perrons en spoorwegbrug afbreken omwille van redenen van stabiliteit van de sporen en waterhuishouding in de spoorwegbedding.” De brug wordt vervangen door een aarden talud - helling -, maar doorgaand plaatselijk en fietsverkeer onder de spoorweg blijft in de toekomst mogelijk, zo laat Velle verstaan. “Mocht Oudenburg-Plassendale, wanneer iedereen de files werkelijk spuugzat is, ooit terug als stopplaats voor de trein ingevoerd worden, zal sowieso werk moeten gemaakt worden van een volledige heraanleg van de perrons. Het idee verdient in alle geval warm gehouden te worden”, knipoogt de burgemeester nog.