‘Blunderbrug’ nabij kanaal Oostende-Brugge gaat tegen de vlakte In jaren 70 gebouwd voor nieuwe waterweg... Die er nooit kwam Timmy Van Assche

28 december 2018

09u23 1 Oudenburg Nu rijden de treinen tussen Brugge en Oostende er nog over, maar de ‘blunderbrug’ in Oudenburg wordt in 2019 afgebroken. 40 jaar geleden zou die constructie een nieuwe waterverbinding tussen de kanalen Oostende-Nieuwpoort en Oostende-Brugge overbruggen. Die waterweg werd nooit aangelegd, maar de brug bleef staan.

Ex-burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) herinnert zich nog goed de geschiedenis van de brug tussen de Stationsstraat en Cotidianenstraat. “Ik werd schepen in 1977 en toen legden ze de laatste hand aan de brug. Destijds had de dienst Waterwegen en Zeekanaal het plan om het kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort en het kanaal van Oostende naar Brugge met elkaar te verbinden via een nieuw stukje kanaal. Niet alleen zou het de binnenvaart een aanzienlijke tijdswinst opleveren, er zouden ook nog eens grotere, bredere schepen het kanaal kunnen gebruiken. De doorgang aan Plassendale was namelijk beperkt. Maar goed, Waterwegen en Zeekanaal ontwikkelde een nieuwe visie en de aangekondigde doorsteek kwam er nooit. Men spreekt van een ‘blunderbrug’, maar eigenlijk werd ze wel met een specifiek doel voor ogen gebouwd. De brug werd uiteindelijk door landbouwers benut om er hun aanhangwagens en oogst onder te leggen - een soort van hangar.”

Warmtenet

Tien jaar geleden zouden de brug en bedding ook gebruikt worden als warmtenet. Restwarmte van bedrijven in industriezone Plassendale in Oostende zou via het traject vervoerd worden naar een nieuw te bouwen serrecomplex in Oudenburg. Het aanleggen van dit complex is evenwel niet meer aan de orde en werd ook niet weerhouden in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.

Heuveltje

Momenteel rijden de treinen tussen Brugge en Oostende nog over de brug, en niet zomaar op sporen over land. Maar in 2019 zou de constructie worden afgebroken. “Er is nog geen sloopvergunning, maar eigenlijk kan alles snel gaan", vertelt uittredend burgemeester Peter Velle (CD&V). “De oude perrons en spoorwegbrug zullen verdwijnen. Dit gebeurt na studies over de stabiliteit van de sporen en waterhuishouding in de spoorwegbedding. De brug wordt vervangen door een aarden talud - een heuveltje, dus, maar auto- en fietsverkeer onder de spoorweg blijft in de toekomst mogelijk.”

Even geen treinen

Opvallend: de brug is geen bevoegdheid van spoorwegmaatschappij NMBS of van spoorwegbeheerder Infrabel. Het is zowaar Waterwegen en Zeekanaal die voor de brug verantwoordelijk is. “De brug werd destijds in opdracht van hen gebouwd en dus is Waterwegen en Zeekanaal verantwoordelijk”, duidt Thomas Baeken van Infrabel. “Natuurlijk zullen de afbraakwerken in samenspraak met ons en de NMBS verlopen. Zo zal er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk zijn langs het traject eens de werken bezig zijn. De reizigers moeten tijdig op de hoogte worden gesteld en de dienstverlening wordt aangepast - dit moet allemaal tijdig worden gecommuniceerd.”

Files

Peter Velle eindigt met een kwinkslag. “Mocht Oudenburg-Plassendale ooit terug als stopplaats voor de trein ingevoerd worden - wanneer iedereen de files werkelijk spuugzat is, dan zal sowieso werk moeten gemaakt worden van een volledige heraanleg van de perrons. Het idee verdient in alle geval warm gehouden te worden.”