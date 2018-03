"Bedankt, baas, dat je de moed niet verliest" WERKNEMERS VERWOEST PARKETBEDRIJF ALWEER AAN DE SLAG BART BOTERMAN

06 maart 2018

02u34 0 Oudenburg "We zijn blij dat onze baas de moed niet laat zakken. Voor hetzelfde geld was ik nu werkloos." Thierry Sybout en zijn collega's van Parket Seye in Oudenburg zijn zaakvoerder Franky De Smet dankbaar. Drie dagen na de verwoestende brand zijn ze met het parketbedrijf al opnieuw aan de slag.

Bij Parket Seye op het bedrijventerrein SteenGoed zijn ze niet bij de pakken blijven zitten na de allesverwoestende brand van vrijdagnacht. "We hebben het hele weekend hard gewerkt om materiaal te vergaren, zodat we maandag (gisteren, red.) opnieuw aan de slag konden gaan. Volledig uitgerust zijn we nog niet, maar toch zijn we al gestart op twee werven in Oostende en De Haan. We doen dit voor onze klanten", aldus Franky De Smet. De zaakvoerder en werkgever van zeven personeelsleden kocht Parket Seye begin vorig jaar over van stichter Johan Seye.





"We roeien met de riemen die we hebben. Al ons materiaal, onze machines en de hele stock aan parket zijn opgebrand. We hebben nog een van onze vier bestelwagens over, want die stond niet in de loods. Dat we kunnen herbeginnen, hebben we grotendeels te danken aan een gepensioneerd parketteur uit de Kempen, die ons opbelde nadat hij de brand had gezien in het nieuws. We mogen zijn materiaal gratis gebruiken. Ook klanten en leveranciers betuigen hun steun en zoeken mee naar praktische oplossingen. Voorlopig hebben we uitvalsbasis noch stockageplaats. Daarom ben ik dringend op zoek naar een hangar. Onze huidige loods wordt hoogstwaarschijnlijk platgegooid. Ik denk niet dat er nog iets op te lappen valt", zegt De Smet.





De loods is intussen vrijgegeven, nadat de deskundige van het parket had vastgesteld dat de brand accidenteel is ontstaan.





Miljoenen euro schade

Een precieze oorzaak is niet bekend, mogelijk ligt een kortsluiting in een elektrisch apparaat aan de basis. Experten van de verzekeraars zijn volop bezig met hun onderzoek. De schade loopt in elk geval in de miljoenen. "Uiteraard was ik enorm aangeslagen toen ik besefte wat mijn zaak was overkomen. Maar ik ben niet de persoon die gaat wegkwijnen in een hoekje. We hebben de koppen samen gestoken en moed gevat", aldus een strijdvaardige De Smet. Ook zijn personeelsleden zijn enerzijds geschokt door de gebeurtenissen, maar halen anderzijds ook opgelucht adem dat ze kunnen verder werken. "Ik was enorm aangedaan toen ik vernam wat er was gebeurd", vertelt Thierry Sybout uit Wenduine, die drie jaar bij Parket Seye werkt. "Gelukkig kunnen we supersnel opnieuw aan de slag. Andere bazen zouden er misschien de brui aan geven en ons vertellen dat we beter ander werk zoeken. Ik bewonder Franky voor zijn moed en energie en ben hem erg dankbaar."