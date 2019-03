Zwembad Sportoase gesloten nadat dakprofielen van het dak zijn gewaaid Ronny De Coster

10 maart 2019

15u42 39 Oudenaarde In Oudenaarde is het zwembad Sportoase ontruimd en voor onbepaalde tijd gesloten nadat aan voor- en achterkant telkens over een afstand van vijf meter hoekprofielen zijn weggewaaid. “Een stabiliteitsingenieur moet morgen beslissen of het zwembad weer snel open kan”, zegt de Oudenaardse sportschepen Peter Simoens (Open VLd).

Een vijftigtal mensen was in het zwembad Sportoase aanwezig toen de storm aan twee kanten van het gebouw hoekpanelen losrukte en wegblies.

“Er is daarop onmiddellijk beslist om het gebouw te ontruimen. Dat is rustig gebeurd; iedereen is gevraagd om het zwembad te verlaten”, vertelt de Oudenaardse sportschepen Peter Simoens (Open).

Een team van de brandweerpost is ter plaatse gesneld om erger te voorkomen. “Het dak is evenwel nog niet waterdicht. Morgen moet een stabiliteitsingenieur bekijken hoe groot de schade is en hoeveel tijd de herstelling in beslag zal nemen”, besluit Simoens.