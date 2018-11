Zware celstraffen gevorderd voor gedetineerde en vriendin die drugs binnensmokkelen in gevangenis LDO

29 november 2018

15u45 0 Oudenaarde Een gedetineerde riskeert maar liefst 54 maanden extra cel omdat hij drugs liet binnensmokkelen in de gevangenis in Oudenaarde. Hij schakelde daarvoor zijn vriendin in, die zelf 24 maanden cel riskeert.

N.H. uit Ronse is nog maar net tot verschillende maanden cel veroordeeld, maar moest donderdag al opnieuw verschijnen voor de correctionele rechtbank. De 33-jarige man bleef in de cel verder drugs dealen. Zijn vriendin, een 31-jarige vrouw uit Ronse smokkelde de cannabis voor hem binnen in de gevangenis door de drugs te verstoppen in haar beha. De politie ging bij de vrouw langs voor een huiszoeking en vond er zeshonderd gram hasj en cannabis. “De drugs lagen onder andere verstopt tussen de kleren en het speelgoed van de kinderen”, schetste de procureur. “Ze liet de kinderen zelfs alleen thuis terwijl ze de drugs naar de gevangenis bracht. Haar vriend coördineerde de drughandel dan weer vanuit de gevangenis en gaf instructies over hoe de drugs verpakt moesten worden en hoe het binnengebracht kon worden. Het koppel waande zich precies Bonnie en Clyde.”

Omdat de 33-jarige gedetineerde al 14 veroordelingen op zijn strafblad heeft en hij ondertussen bleef dealen, vorderde de procureur een zware gevangenisstraf van 54 maanden en een boete van duizend euro. Zijn vriendin riskeert 24 maanden cel en een boete van duizend euro.

Schulden afbetalen

De advocaat van de gedetineerde benadrukte dat haar cliënt met de drughandel zijn schulden wou afbetalen. “Zijn vriendin werd meerdere keren in elkaar geslagen omdat hij schulden had die hij niet kon afbetalen. Zijn gezin leed daaronder. Al is dat geen excuus voor de feiten.” De man is ondertussen overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren en mag zijn vriendin voorlopig niet zien. Haar advocaat vroeg aan de rechter om een werkstraf op te leggen. “Ze had beter moeten weten, maar ze is ondertussen al gestraft. Ze heeft 3,5 maanden in de cel gezeten en heeft een contactverbod met haar man. Om haar toekomst niet verder te hypothekeren is een werkstraf een optie”, zei haar advocaat.

De rechter zal op 13 december het vonnis uitspreken.