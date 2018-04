Zware brand vernielt pas gerenoveerde woning 04 april 2018

03u00 0 Oudenaarde Een zware brand heeft gisterenavond gewoed in een huis aan de Mullemstraat in de Oudenaardse deelgemeente Mullem. Het vuur ontstond op de zolderverdieping van de woning en breidde razendsnel uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak.

"We zaten beneden in de woonkamer, toen plots het brandalarm afging", vertelt eigenaar Marc Van Den Dorpe. "Ik ben toen naar boven gelopen en zag dat de zolderverdieping al zwaar aan het branden was. Blussen zat er helemaal niet meer in: we konden alleen maar naar buiten lopen." Van Den Dorpe ging aankloppen bij een overbuur, die de brandweer belde. Op dat moment waren de hulpdiensten ook al gealarmeerd door iemand die vanop de gewestweg N60 de uitslaande brand had opgemerkt, want de vlammen waren van heel ver zichtbaar.





Het team van de brandweerpost Oudenaarde kreeg hulp van de collega's van Kruishoutem, die met een extra tankwagen te hulp snelden. Het huis is zeer zwaar beschadigd en niet meer bewoonbaar: de bovenverdieping en het dak zijn door de brand helemaal verwoest en de lager gelegen verdiepingen hebben rook- en waterschade opgelopen. Marc Van Den Dorpe en zijn vrouw Marie Hélène Lambert werden opgevangen bij buren. Het koppel had de fraaie woning nog maar pas helemaal gerenoveerd. (DCRB)