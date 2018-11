Zwaar vervoer mag niet meer door Bevere Stad wil ook nauwer toezien op de naleving van de tonnagebeperking in Eine Ronny De Coster

17u51 13 Oudenaarde Het stadsbestuur verbiedt voortaan zwaar verkeer in het centrum van Bevere: vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen er niet langer door. “We nemen die maatregel om zwaar verkeer uit de omgeving van de KBO-school en de Broebelschool te weren”, zegt schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V).

Behalve voor autobussen van De Lijn en ook van plaatselijk verkeer wordt de tonnagebeperking van kracht in de Kortrijkstraat, Doornikse Heerweg (tussen Kortrijkstraat en Wortegemstraat), Wortegemstraat (tussen Doornikse Heerweg en Kortrijkstraat), Deinzestraat (tussen Doornikse Heerweg en Kortrijkstraat) en de Beverestraat (tussen Gentstraat en Deinzestraat).

N60 gebruiken

“Vrachtwagens die vanuit Kruishoutem aangereden komen, zullen voortaan dus verplicht worden om via de gewestweg N60 hun route verder te zetten. We willen die niet meer door het centrum van Bevere zien rijden. Ook zwaar vervoer dat vanuit de Gentstraat komt, moet voortaan langs de N60 en mag niet meer door de Doornikse Heerweg”, legt schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) uit.

Ook in Eine

Om de nieuwe regeling kenbaar te maken bij de bedrijven op en rond de industriezones in Oudenaarde, gaat de stad plannen maken die de te gebruiken routes voor zwaar verkeer tonen.

Bevere is de tweede Oudenaardse deelgemeente waar een tonnagebeperking het centrum wordt ingevoerd. Zo’n reglement bestaat wel al in Eine. Maar daar lappen veel vrachtwagenchauffeurs het nog aan hun laars: ze rijden van aan de rotonde op de N60 nog altijd via de Graaf van Landaststraat en de Nestor De Tièrestraat naar de Lindestraat, terwijl ze eigenlijk aan Samsonite de rotonde moeten nemen richting Gentstraat.

Rotonde wordt groter

“Het grote aantal overtredingen is volgens sommigen te wijten aan de werking van gps-toestellen, maar volgens mij ook aan onvoldoende signalisatie. We gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) overleggen om meer en duidelijker verkeersborden te plaatsen die de tonnagebeperking in Eine aangeven. Al zijn er allicht chauffeurs die de rotonde Samsonite vermijden, omdat het daar vaak druk is. Dat zal allicht ook wel verbeteren na de aanpassing van dat verkeersplein van één naar twee rijstroken, waardoor de capaciteit er verhoogt”, gelooft Cnudde.