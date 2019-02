Zorgverstrekkers benadrukken belang van Tournée Minérale Lieke D'hondt

12 februari 2019

17u36 0 Oudenaarde De zorgverleners in de Vlaamse Ardennen roepen op tijdens de actiemaand Tournée Minérale geen alcohol te drinken. “Deelnemers van Tournée Minérale gaan na februari ook bewuster om met alcohol. Het effect reikt dus verder dan die ene maand.”

“Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten of een borrel jenever thuis, voor velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden”, vertelt Davinda Goetry van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen. Ook huisarts Lut De Deken weet dat alcohol niet zo onschuldig is. “Alcohol heeft ook als je weinig drinkt invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Met het ouder worden verdraag je bovendien minder goed alcohol, word je sneller dronken en heb je meer tijd nodig om te recupereren.”

Zorgverleners Logo Gezond+, CGG-Pisad en Drugpunt roepen iedereen dan ook op om deze maand geen alcohol te drinken en sowieso de rest van het jaar niet meer dan tien standaardglazen per week te drinken. “Uit onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en Drugs blijkt dat mensen ook na hun deelname aan Tournée Minérale bewuster met alcohol omgaan. Het effect reikt verder dan die ene maand.”

De zorgverleners en lokale besturen geven ook zelf het goede voorbeeld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie klinken ze alcoholvrij op een duurzame samenwerking.