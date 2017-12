Zonder rijbewijs met dochtertje (3) op achterbank 02u32 7

K. V. (29) uit Oudenaarde is veroordeeld tot twee maanden rijverbod en 1.040 euro boete nadat hij met zijn voorlopig rijbewijs zijn 3-jarig dochtertje naar school bracht, terwijl hij geen passagiers mag vervoeren. Het meisje bleek bovendien geen gordel te dragen. "Zij had de gordel zelf over haar hoofd getrokken", vertelde zijn advocaat. De politierechter achtte dat weinig waarschijnlijk en wees op het feit dat de man nog al veroordelingen opliep voor het sturen zonder rijbewijs. Zijn rijbewijs krijgt hij pas terug na het slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.





(TVR)