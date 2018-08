Zo ziet vernieuwde sporthal Rode Los eruit Scholen krijgen maandag primeur om vernieuwde sporthal in gebruik te nemen Ronny De Coster

30 augustus 2018

21u14

Bron: Eigen berichtgeving 2 Oudenaarde De vernieuwing van de stedelijke sporthal aan de Rode Los is zo goed als rond. “Aan de kantine is nog een weekje werk, maar de eigenlijke sportzaal is klaar voor gebruik”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld). De scholen krijgen maandag de primeur om de nieuwe sporttempel in gebruik te nemen. Kostprijs van de totale make-over: 4,5 miljoen euro.

De vernieuwde sporthal ziet er veel ruimer uit. “Toch is de oppervlakte van de sportvloer niet veranderd, want de buitenmuren zijn tijdens de renovatie blijven staan. Alléén de buitenmuren, want we hebben het gebouw helemaal tot op het beton gestript. Dat het groter lijkt, komt door de betere lichtinval: de donkere sporthal van vroeger ziet er nu veel opener uit”, laat sportschepen Peter Simoens zien.

Ruimte beter benut

“Dat het gebouw groter lijkt, heeft ook de maken met een betere benutting van de ruimte. Er zijn drie volleybalterreinen, twee basketpleinen, een minivoetbalterrein en je kan hier ook tennissen. Er zijn veel meer kleedkamers bijgebouwd, niet alleen voor wie in de zaal sport, maar ook voor gebruikers van de buitenterreinen. Ook de cafetaria is groter geworden. De inrichting is nog volop aan de gang. Over een week zal die klaar zijn. Na een openbare aanbesteding hebben we de uitbating toevertrouwd aan onze plaatselijke basketbalclub BC De Haantjes Fireballs”, legt de schepen uit.

De stad heeft ook beslist om de kantoren van zijn eigen sportdienst in de vernieuwde sporthal onder te brengen. “Dat is niet alleen voor het personeel, maar ook voor de sporthalgebruikers veel aangenamer: het maakt het voor ons mogelijk om flexibeler te zijn in de dienstverlening. Moet er iets aangepast worden, dan zijn onze mensen meteen in de buurt. Ze houden ook makkelijker toezicht en hebben dus een betere controle op wat hier gebeurt. Een sportdienst hoort thuis in een sporthal”, motiveert Simoens.

Ook nieuw is dat de nieuwe sporthal een verdieping heeft. Daar bevindt zich een kleinere zaal voor niet-balsporten voor kleinere groepen. Ook de douches zijn boven. “En ik heb hier ook een nieuw bureau”, knipoogt de sportschepen in een lokaal dat vol bekers staat.

Basketringen afgekeurd

De vernieuwing van de stedelijke sporthal heeft 4,5 miljoen euro gekost en nam meer dan een jaar in beslag. Al die tijd zijn de verschillende sportverenigingen tijdelijk moeten uitwijken naar andere sportzalen in Oudenaarde.

Vanaf volgende maandag kunnen ze in de vernieuwde sporttempel terecht. De primeur is voor de Oudenaardse scholen die maandag op de eerste dag al sport op het programma hebben staan.

Normaal zou basketbalclub BC De Haantjes Fireballs de eerste gebruiker zijn, want er stond zondag een bekerwedstrijd gepland. Maar dat feestje gaat hier niet door: bij een keuring van het terrein heeft de Vlaamse Basketballiga ontdekt dat de basketringen van de nieuwe sportzaal niet voldoen: ze hangen zeven centimeter te ver over het terrein. Pas over drie weken kunnen wedstrijden plaatsvinden. Trainen kunnen de basketters intussen wél.