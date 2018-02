Zo zag je treinstation nog nooit OUDENAARDENAAR BOUWT NMBS-GEBOUW OM TOT EVENEMENTENHAL RONNY DE COSTER

10 februari 2018

02u56 26 Oudenaarde Het oude NMBS-station begint na jaren van leegstand aan een nieuw leven: Oudenaardenaar Cederic De Mey (33) heeft het omgebouwd tot een evenementenhal. "Ik zal hier niet alleen zelf allerlei evenementen organiseren, maar dit unieke gebouw ook verhuren voor familie- en bedrijfsfeesten", zegt Cederic. Wees welkom in 'Gare-C'.

Acht jaar al staat het oude station leeg. De NMBS onderzocht verschillende herbestemmingen, waaronder kantoren om te verhuren en een kinderopvang. Uiteindelijk besloot de spoordirectie om het verlaten pand in licentie te geven.





"Dat gebeurde met een marktconsultatie, een soort wedstrijd waarbij geïnteresseerden een project konden indienen. Van de tien kandidaten had ik blijkbaar het beste plan en werd ik uitverkoren", zegt Cederic De Mey.





Authenticiteit

"Ik ken het station natuurlijk van toen ik nog een kleine jongen was. Het was dus ook een beetje de nostalgie die me naar hier heeft getrokken. Dankzij mijn vader, die architect is, hebben we het pand heel mooi kunnen opfrissen. Dat was na jarenlange leegstand ook hard nodig. De grootste uitdaging was om met respect voor de authenticiteit van dit gebouw een hippe locatie met een moderne touch te creëren. Vooral in de beschermde lokettenzaal, waar je nog geen spijker in de muur mag slaan, vroeg dat heel wat creativiteit. Die ruimte is helemaal in haar oorspronkelijke eer hersteld", vertelt Cederic.





De dertiger uit Oudenaarde is kok van opleiding en heeft ervaring in de horeca. In Zottegem heeft Cederic enkele jaren geleden samen met zijn toenmalige partner het bekende restaurant C-Jules opgestart en uitgebaat. "Nadat ik de deur van het restaurant achter me dicht trok, ben ik me nog meer gaan toeleggen op de organisatie van evenementen, iets wat ik voordien al deed op kleinere schaal. Tot voor kort werkte ik daarvoor noodgedwongen op verplaatsing. Voortaan kunnen mijn feestjes dus plaatsvinden in dit oude station", vertelt Cederic.





En de 'feestjes', die ziet hij heel breed. "We gaan onder meer afterwork-party's organiseren, maar ook culinaire happenings. Zo wil ik elke maand een bekende kok uitnodigen voor een brunch of diner met gastchef. Onder anderen Sergio Herman, Benoit Dewitte en Wout Bru hebben al toegezegd om hier te komen koken", blikt Cederic vooruit.





Privéfeestjes

De evenementenhal, die de naam 'Gare-C' krijgt, wordt ook aan particulieren en bedrijven verhuurd. "Hier kunnen, babyborrels, doop-, communie- en lentefeesten, trouwpartijen, jubileumvieringen en andere familiefeesten plaatsvinden. En ook voor bedrijfsfeesten, recepties en presentaties is dit een unieke locatie. Ook tentoonstellingen en andere culturele activiteiten van verenigingen passen hier perfect in het plaatje", besluit Cederic.





Meer info: www.gare-c.be