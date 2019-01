Zo gebruik je sociale media voor je sportvereniging Ronny De Coster

24 januari 2019

20u14 0 Oudenaarde Hoe maak je van je sportclub of van sporters een echte community? Daarover organiseert de Burensportdienst Vlaamse Ardennen een vorming voor sportclubs.

Met tips en tricks, do’s en don’ts helpt Isabelle Soete geïnteresseerden op weg om zelf nog performanter aan de slag te gaan met Facebook.

De cursus sociale media is vooral gericht naar clubbestuurders, medewerkers en trainers van sportverenigingen en vindt plaats op maandag 19 februari van 20 tot 22 uur in het Centrum Ronde Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan nu al (en ten laatste tot 8 februari) via http://webshopoudenaarde.recreatex.be