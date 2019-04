Zingemse verzamelaar Piet Declercq exposeert opmerkelijke wielertruien in Huis van Parma in Oudenaarde Ronny De Coster

04 april 2019

15u33 2 Oudenaarde Verzamelaar en fervent koersliefhebber Piet Declercq uit Zingem exposeert naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen enkele opmerkelijke wielerattributen.

In het restaurant Huis van Parma aan de Markt in Oudenaarde zijn wielertruien te zien van onder anderen Nederlander Jaak Hanegreef, Italiaan Paolo Bettini en de onlangs overleden Leupegemnaar Julien Van Den Haesevelde.

“Die van Benoni is misschien wel de opmerkelijkste: het is de wereldkampioenentrui van 1963, het jaar van de legendarische overwinning van Beheyt op Rik Van Looy op het WK in Ronse”, toont Piet.

Zijn wielerspullen staan en hangen te kijk tot maandag.