Zin in leuke daguitstap? Liesje stippelt alles voor je uit LOOMIES ZOEKT HIPPE PLEKJES EN GEZELLIGE EETHUISJES UIT RONNY DE COSTER

24 januari 2018

02u32 0 Oudenaarde Je wil een daguitstap maken, maar hebt geen tijd, zin of inspiratie om die zelf uit te stippelen? Dan kan je dat voortaan door iemand anders laten doen. Liesje Osselaer (24) uit Oudenaarde heeft enkele dagarrangementen bedacht, die ze online aanbiedt op www.loomies.be. Voorlopig zijn die allemaal in Gent, maar Liesje lonkt intussen al naar Amsterdam. Om daar prospectie te doen, doet ze een crowdfunding. En op termijn wil ze ook dagjesmensen naar Oudenaarde lokken.

"Ik begin hiermee, omdat ik ooit zelf zo'n dagvullend stadsbezoek wou boeken, maar ontdekte dat het eigenlijk nog niet bestaat. Natuurlijk zijn er stadsgidsen bij de vleet, maar zo'n kant-en-klare uitstap waarbij je de mooiste en niet meteen meest evidente plekjes van de stad ziet en ook nog eens verwacht wordt in een fijn eethuisje, dat kon ik nergens vinden. En dus heb ik er maar zelf een paar uitgestippeld", begint Liesje Osselaer te vertellen.





Marktonderzoek

Maar haar diploma communicatie, film en televisie en general management bedacht de naar Etikhove uitgeweken Oudenaardse dat ze misschien wel een gat in de markt had gevonden.





"Ik heb nog wat rondvraag gedaan en een beetje marktonderzoek verricht om te zien of er voor mijn idee wel interesse zou zijn. De reacties waren bijna uitsluitend positief", verklaart Liesje waarom ze van haar ingeving een echte business wil maken.





Meerwaardezoekers

Liesje Osselaer mikt met haar uitstappen naar meerwaardezoekers.





"Mensen die zich graag laten verrassen door plekjes die ze niet meteen zouden verwachten en door restaurantjes die ze zelf allicht niet gauw zouden gevonden hebben. Ik kies ervoor om met lokale zaakjes samen te werken en stap minder naar ketens toe."





"Om de verrassing compleet te houden, verklap ik vooraf ook niet in welk eethuisje ik een tafeltje gereserveerd heb. Je kiest het dus ook niet zelf. Maar altijd is het een fijn plekje, waar je gezond en lekker eet. Je ontdekt het pas als je het boekje van je arrangement door ons krijgt toegestuurd", verduidelijkt Liesje.





Ook naar Amsterdam...

Liesje biedt voorlopig drie formules aan.





"Een starterpakket met stadswandeling, lunch en koffie met taart voor twee personen kost 80 euro. Bij het early birdpakket van 110 euro komt daar nog een ontbijt bij en maak je er een dagvullende uitstap van met ook 's avonds nog een diner, dan betaal je 170 euro voor twee personen. Dit arrangement kreeg de naam Explorer mee", licht Liesje toe.





Voorlopig stuurt ze de geïnteresseerde dagjesmensen alleen naar Gent.





"Amsterdam wordt de volgende stad. Binnenkort trek ik naar daar om prospectie te doen. Om dat te kunnen bekostigen, ben ik een crowdfunding gestart. Het is de bedoeling om een bedrag van 3.500 euro bijeen te krijgen, waarmee ik een aanbod in Amsterdam kan uitwerken. Er is overigens al veel respons: ik zit na vijf dagen al aan meer dan een derde van het op te halen bedrag", prijst Liesje zich gelukkig.





... en dan Oudenaarde

En als haar Amsterdamse arrangementen op punt staan, wil Liesje ook toeristen naar haar eigen stad lokken.





"Oudenaarde heeft onder meer als wielerstad op toeristisch vlak zo veel te bieden. Dit wordt de derde stad waar ik verrassende plekjes en eethuisjes aan dagjesmensen wil voorstellen", blikt Liesje vooruit.





Meer info: www.loomies.be