Ziekenhuisdief riskeert vijf jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

03 januari 2019

Een Spanjaard, Said A.M., kwam in beroep een lichtere straf vragen, de man kreeg in de rechtbank in Oudenaarde 5 jaar cel voor diefstallen in verschillende ziekenhuizen in de buurt. De man stal onder andere een dokterstas in een wachtkamer. Volgens zijn advocate is hij in 2015 ontspoord, na de dood van zijn vrouw. “Hij beseft goed dat hij fout was. Hij wil zijn leven terug op de rails krijgen”, pleitte zijn advocate. Said A.M. heeft echter al een rijkelijk gevuld strafverleden, in het hof werd dat ook opgemerkt. De man had al verschillende diefstallen gepleegd voor 2015. “De eerste rechter was streng maar rechtvaardig”, aldus de procureur-generaal die de bevestiging van straf vroeg. Uitspraak op 15 februari.