Ziekenhuis pakt uit met 'escape room' 14 mei 2018

02u32 0

Ter ere van de internationale dag van de Verpleegkunde organiseert AZ Oudenaarde op maandag 14 mei een mini-symposium voor verpleeg- en zorgkundigen. Nieuw dit jaar is de escape room, waar zorgprofessionals in teams de spannende uitdaging kunnen aangaan om zo snel mogelijk te ontsnappen. De teams moeten hun kennis over ziekenhuisprocedures en -afspraken aanwenden om puzzels en raadsels op te lossen. Er zijn 20 minuten om de sleutel te bemachtigen en zich te bevrijden uit de escape room. De Dag van de Verpleegkunde valt steeds op 12 mei, de verjaardag van de beroemde Britse verpleegster Florence Nightingale. (TVR)