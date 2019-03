Zeventiger sterft achter het stuur op Tacambaroplein in Oudenaarde Ronny De Coster

13 maart 2019

21u42 0 Oudenaarde Politie en brandweer hebben vanavond in Oudenaarde het Tacambaroplein afgesloten, nadat een 75-jarige automobilist er is overleden.

De man kwam om het leven, nadat hij onwel was geworden achter het stuur. Zijn auto kwam in een haag terecht. Een MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis is nog te hulp gesneld om de man te reanimeren, maar de zeventiger is ter plaatse overleden.