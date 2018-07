Zeventien nieuwe gezichten op lijst N-VA 13 juli 2018

02u41 0 Oudenaarde Op de kandidatenlijst waarmee N-VA in Oudenaarde naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan, staan zeventien nieuwe gezichten. Ambitie van de partij: zes zetels behalen en mee besturen.

Kristof Meerschaut trekt de lijst, Roland Van Heddegem is lijstduwer. Kathy De Rycke krijgt plaats 2. Boris Labie, uitbater van café Adriaen Brouwer op de Markt, is een opvallend nieuw gezicht op de derde plaats.





Naast de huidige mandatarissen Kristof Meerschaut, Roland Van Heddegem en Wim Dhont, hebben ook voormalig Zingems OCMW-raadslid Piet Vandenhove en Ivan Vanslembrouck ervaring met gemeentepolitiek. Voorzitter Fonne Wyckmans helpt vanop de voorlaatste plaats de lijst duwen.





Op de lijst van N-VA staan vijf twintigers: Kellin Cousaert, Nele Verstraeten, Simon Travers, Steffi de Wambersie en Evi Crombez. Michael De Bode, Kathy Jansen, Jeroen Covemaeker, Hugo Rau en Anne Marie Serru stellen zich voor de tweede maal verkiesbaar. Andere nieuwe kandidaten zijn Isabelle Penninck, Herman Van Den Driessche, Stijn Vandriessche, Andy Vandekerckhove, Conny Delmeire, Sylvie Verhaegen, Eric Vande Putte, Marleen Neyens, Nora Verhoeyen en Marian Sempels.





"Onze ambitie is zes zetels behalen en mee besturen. We willen inzetten op een betere communicatie, een doordacht beleid vooral op vlak van mobiliteit en meer investeringen voor onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden", zegt lijsttrekker Kristof Meerschaut. (DCRB