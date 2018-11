Zevendejaars van Bernardustechnicum runnen hun eigen winkel Deco-Vino staat voor decoratieartikelen en exclusieve wijnen Ronny De Coster

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Negen leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage van het Bernardustechnicum in Oudenaarde hebben aan de Hoogstraat “Deco-Vino” geopend, een winkel waar ze een assortiment decoratieartikelen en exclusieve wijnen verkopen.

“Deco-Vino” is een leeronderneming, een pedagogisch project en een praktijkvorm, waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten en Unizo een handelszaak leren oprichten, ontwikkelen en ook beheren buiten de schooluren.

“Het is geen schoolverkoop en het is ook niet onze bedoeling om in directe concurrentie te gaan met plaatselijke winkels: hier willen we ontdekken wat het is om een winkel te runnen en met die ervaring kunnen sommigen onder ons later misschien een goede zelfstandige handelaar worden”, verduidelijkt Jan Biasino. Samen met haar zetten ook Ines Becu, Rania Brik, Jochen Deconcker, Liesl De Haste, Volkan Karakaya, Robbe Lagast, Hanne Rasschaert en Axelle Van Hecke hun schouders onder “Decp-Vini”.

Mee met de seizoenen

“De winkel blijft open tot het einde van het schooljaar. Dat maakt dat we ons assortiment wel zullen aanpassen aan de seizoenen: we starten met een aanbod dat een beetje in de sfeer van kerst, maar na nieuwjaar zullen hier andere spulletjes te koop zijn”, voorzien de jonge ondernemers.

“Deco-Vino” bevindt zich aan de Hoogstraat 24 in Oudenaarde en is open van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 17 uur.