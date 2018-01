Zeven sessies stoppen met roken in AZ 02u51 0

Roken is ongezond. Het is duur. Je stoort er andere mensen mee, ... Kortom: redenen genoeg om de goede voornemens waar te maken en te stoppen met roken. De Rookstopkliniek Oudenaarde start op dinsdag 9 januari met een cursus Rookstop. De cursus omvat zeven sessies en vindt plaats onder begeleiding van een erkend tabakoloog. De eerste sessie vindt plaats in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde en start om 19.15 uur. Wie er bij wil zijn, kan nog inschrijven. Meer info op www.rookstopkliniek.be, op het nummer 055/45.61.20 of via rookstopkliniek@azoudenaarde.be.





(TVR)