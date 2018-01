Zangers, dj's en goochelaars op gemeentelijke nieuwjaarsrecepties 02u53 0 Oudenaarde Nadat Maarkedal en Gavere hun inwoners maandag al op een nieuwjaarsreceptie trakteerden, zetten ook enkele andere gemeenten komend weekend de drank koud. Zangers, dj's en goochelaars moeten het feest compleet maken.

Lierde is de volgende gemeente die haar inwoners verzamelt om op het nieuwe jaar vooruit te blikken. Vanavond wordt iedereen vanaf 18 uur verwacht in het ontmoetingscentrum De Lier. Alle gasten krijgen er twee drankbonnetjes. Lierde is de enige gemeente die ook een dj aanbiedt, waardoor er elk jaar stevig gedanst wordt. Om 21 uur geeft één van Vlaanderens bekendste artiesten er een optreden. Wie dat is, houdt de gemeente nog tot vanavond geheim.





Brakel nodigt zijn inwoners uit om op zondag 8 januari het glas te heffen. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats van 11 tot 13 uur op het Marktplein van Nederbrakel. Doorgaans komen hier ongeveer 1.500 inwoners op af. Inschrijven kan via toerisme@brakel.be of 055/43.17.63.





In Kluisbergen is de kerk van Ruien zondag voor het eerst de plaats van afspraak. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie en een speelhoek voorzien. De muzikale omkadering is in handen van 't Muziek op Stap.





Wortegem-Petegem blaast verzamelen in de gemeentelijke feestaal aan de Waregemseweg. De nieuwjaarsdrink vindt eveneens zondag plaats en dat van 11 tot 12.30 uur.





Kruishoutem nodigt haar inwoners zondag uit in de gemeentelijke zaal De Mastbloem om te toasten op 2018.





In Zingem verwacht het gemeentebestuur de nieuwjaarsvierders zondag al vanaf 10.30 uur voor een hapje en een drankje in de ontmoetingszaal De Griffel in Ouwegem. De burgemeester zal er de geplande werken voor dit jaar toelichten en ook al even vooruitblikken naar volgend jaar.





In Zwalm kunnen de inwoners zondag vanaf 10.30 tot 13.30 uur dan weer terecht in De Zwalmparel voor een hapje en een drankje en de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Ook aanwezig= een gezellig kinderhoekje en een leuke goochelaar.





(TVR)