Zadenruilbeurs “Schiet in het zaad” in Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename Ronny De Coster

29 november 2018

08u29 0 Oudenaarde Zadenwerkgroep Velt organiseert op zaterdag 1 december voor de tweede maal ‘Schiet in het zaad’, een zadenruilbeurs in samenwerking met de Loose Hoveniers en het PAM Ename.

Wereldwijd worden er heel veel bonen maar ook andere peulvruchten zoals linzen, kapucijners en erwten gekweekt. Peulvruchten lijken misschien zo gewoon, maar zijn in werkelijkheid heel bijzonder: ze zijn supergezond, goed voor de bodemvruchtbaarheid en ook heel erg lekker.

Lambert Sijens van de ‘Tuinen van Weldadigheid’ vertelt de deelnemers over de grote variatie aan peulvruchten en over hun teelt. Na de maaltijd is er een workshop ‘zaden schonen’ door Lieven David en kunnen er zaden worden geruild. Geïnteresseerden zijn welkom met of zonder zelfgekweekte zaden.

De zadenruilbeurs vindt plaats van 10 tot 17 uur in het Provinciaal Erfgoedcentrum aan de Lotharingenstraat 1 in Oudenaarde.

Inschrijven

De toegangsprijs bedraagt 12 euro voor de lezing, vegetarische biolunch en workshop.

Inschrijven is verplicht en kan met een mail naar jamavdm@skynet.be. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers

Wie enkel voor de (gratis) zadenruil komt, is welkom vanaf 13.30 uur.