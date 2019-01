Zaden ruilen op beurs Reclaim The Seeds in PAM Ename Ronny De Coster

29 januari 2019

21u43 0 Oudenaarde In het Provinciaal Erfgoedcentrum van Ename vindt op 2 februari ‘Reclaim The Seeds’ plaats, een beurs waar iedereen zaden, knollen en stekjes kan kopen, ruilen of weggeven. “Doel van het event is de diversiteit aan te wakkeren en aandacht te vragen voor de bedreigingen door grote bedrijven en de Europese zadenwetgeving”; zegt Hugo D’Hooghe.

In Nederland bestaat de beurs ‘Reclaim The Seeds’ al een poosje. Sinds 2016 is er een Vlaamse zadenbeurs met dezelfde filosofie. “Doorgeefluik Zaden Voor Iedereen zal deze keer een vrije ruiltafel organiseren om het ruilen te vergemakkelijken. Breng je teveel aan zaden mee en ruil ze in voor andere zaden, die in overvloed op de tafels zullen klaarliggen. Heb je nog geen ruilmateriaal dan kan je ons steunen met een vrije bijdrage. Via de vele standhouders kun je ook zaden, plantgoed en plantjes aankopene, legt Hugo uit.

Deelenemen kost 5 euro (3 euro voor leden van Velt of Tuinier).De beurs loopt van 10 tot 17 uur in het Provinciaal Erfgoedcentrum aan de Lotharingenstraat 1 in Ename.