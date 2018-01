Zachte weer speelt ijspiste parten 02u53 0 Foto Thomas Vandewalle De ijspiste mocht gisteren de 10.000ste bezoeker verwelkomen. Oudenaarde Door het zachte weer moet de koelmachine van de Oudenaardse ijspiste op volle toeren draaien. De stad mag zich daardoor aan een hoge energiefactuur verwachten. "Anderzijds brengt de ijspiste ons ook heel wat inkomsten op", zegt schepen Peter Simoens.

Ondanks het feit dat er nu en dan wat waterplassen op het ijs staan, is de kwaliteit van het ijs volgens sportschepen Peter Simoens (Open Vld) nog zeer goed. "Dit doordat de koelmachine op volle toeren draait. Schaatsen is daardoor nog perfect mogelijk. Al zal de energiefactuur voor de stad dit jaar wel een pak hoger uitdraaien", beseft Simoens.





Moeder natuur

"Het is afwachten hoe hoog die kost precies zal zijn. Maar tegen moeder natuur kunnen we niet op. En aan de andere kant brengt de ijspiste ons gelukkig ook heel wat inkomsten op. Zo mochten we zopas de 10.000ste bezoeker verwelkomen.





Het is ook niet onze bedoeling om met zo'n activiteit uit de kosten te geraken. We zien dit als een attractie voor onze stad. De ijspiste geeft de eindejaarsperiode in Oudenaarde een uitstraling die geen enkele stad of gemeente in onze regio kent. En dat mag iets kosten", bedenkt Simoens. Schaatsen op de Markt kan nog tot en met zondag. (TVR)