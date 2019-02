Zaakvoerder van Containerdienst Vindevogel in levensgevaar na val door dak in Oudenaarde Ronny De Coster

22 februari 2019

17u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde In het UZ in Gent vecht Frederik Deschrijver (41), zaakvoerder van het containerbedrijf Vindevogel voor zijn leven na een zware val door het dak van een huis.

Het tragische ongeval gebeurde donderdagavond langs de Berchemweg in Melden op de grens met Kluisbergen. Deschrijver was er aan het werk in een voormalige hoeve, die hij onlangs heeft gekocht en wou renoveren tot gezinswoning. Wat er precies is fout gegaan, is nog niet duidelijk. Zeker is wel, dat de man door het dak is gezakt en een zware val heeft gemaakt.

Een ambulance- en MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde zijn ter plaatste gesneld om het zwaargewonde slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. De man is daarna in allerijl naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht.

In levensgevaar

De toestand van de bedrijfsleider is zeer kritiek. Frederik Deschrijver, vader van een zoon van 14 en een dochter van 4 jaar, is samen met zijn echtgenote Mieke Goemaere zaakvoerder van het containerbedrijf Vindevogel, dat het koppel zestien jaar geleden heeft overgenomen.

De firma is gevestigd aan het bedrijvenpark De Coupure in Oudenaarde en stelt achttien mensen tewerk. Containerdienst Vindevogel heeft ook een vestiging in Gavere en in Deinze.