Yahtzeeclub Adore blaast veertig kaarsjes uit 07 augustus 2018

Destijds ontstaan tussen pot en pint in café De Hermelijn in Wannegem-Lede met vijftien koppels, bestaat de Yhatzeeclub Adore intussen al veertig jaar. Het is een ietwat ingewikkeld spel met dobbelstenen en de jongste bijeenkomst was ten huize Ignace De Ruyck-Van Durme in de Serpentstraat. De viering van de veertigste verjaardag viel samen met de vijftigste verjaardag van gastvrouw Isabelle Van Durme, die dan ook onder applaus in de bloemetjes werd gezet.





(MAN)