Xavier Burie is de nieuwe clubkampioen van de Okra-kaarters 01 juni 2018

02u46 0

In ontmoetingscentrum Sint-Vaast was het verzamelen geblazen voor de leden van de kaarters- en teerlingclub van de OKRA-gepensioneerdenbond die 170 leden telt en in goede banen geleid wordt door Rosette Van Renterghem. Het was sportschepen Peter Simoens die als orgelpunt van een feestelijke namiddag de trofee's mocht uitreiken. Kaartkampioen werd Yavier Burie die het haalde van Dion de Bock, Marcel Christiaens, Jozef Anno en André Sardeur. In het teerlingspel waren er drie laureaten met Agnes Van Hauteghem, Juliette Schiettecatte en Germaine Van Schoorisse.





(MAN)