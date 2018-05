Wortegemstraat vandaag en morgen dicht 03 mei 2018

De Wortegemstraat in Bevere is vandaag en morgen afgesloten voor alle verkeer. Een aannemer freest er het wegdek af en vernieuwt de bovenlaag in asfalt. Vanaf zaterdag 5 mei is de dan vernieuwde straat weer open. (DCRB)