Wortegemstraat afgesloten 30 april 2018

De Wortegemstraat in Bevere, de drukke verbindingsweg tussen Bevere en Wortegem, krijgt eind deze week een opknapbeurt. Het wegdek is er al langer in slecht staat. Op donderdag en vrijdag wordt het wegdek afgefreesd en opnieuw geasfalteerd. Er is een omleiding voorzien via de Doornikse Heerweg en de Heerbaan. Doorgaand verkeer is weer mogelijk vanaf zaterdag 5 mei. (TVR)