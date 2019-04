Word ook al lopend of wandelend een échte Flandrien dankzij Flandrien Run & Walk Ronny De Coster

10 april 2019

10u43 0 Oudenaarde Een echte Flandrien heeft niet noodzakelijk een fiets nodig: in Oudenaarde kunnen op zondag 5 mei ook de wandelaars en lopers de mythische hellingen uit de Ronde van Vlaanderen overwinnen. Koppenberg, Paterberg & Oude Kwaremont zitten in de parcoursen van de diverse afstanden.

Marnixring Oudenaarde is als medeorganisator ondertussen al aan zijn zesde editie toe van dit loopevenement. Dit jaar slaan ze de handen in elkaar met Sportidee, de organisator van de Koppenbergcross, om er een unieke editie van te maken.

“We bewegwijzeren een parcours voor de lopers en wandelaars zodat ook zij kunnen proeven van deze prachtige regio. Op elke top zal er ook bevoorrading en animatie zijn. De iconische hellingen uit de Ronde wil iedereen toch eens overwinnen? ”, bedenkt Yannick Joosten van Sportidee.

Voor jong en oud

De loopwedstrijd, eerder gekend onder de vroegere naam Vlaamse Ardennen Loop, wordt jaarlijks uitgetekend door Dirk De Cock van de Marnixring. Hij duimt op een mooi loop- en familiefeest.

“Telkens tekenen we met grote zorg een parcours uit voor jong en oud. Dit jaar staat het parcours volledig in het teken van de Flandriens, met een passage over mythische hellingen uit de Ronde. Het evenement start bij de Sint Jacobshoeve aan de voet van de Koppenberg. Je kan als loper kiezen voor een Kids Run, 6 kilometer jogging, 10 kilometer rond de Koppenberg, 10 miles met ook de Paterberg inbegrepen en als kroon op het werk de trail van 26 kilometer, inclusief een passage op de Oude Kwaremont. Bovendien schenken we jaarlijks een deel van de opbrengsten aan een goed doel.”

Inschrijven kan via www.flandrienrun.be.