Woonwijk en speelpleintje zijn jachtgebied GROEN WIL DAT STAD BUURTBEWONERS BETER INFORMEERT RONNY DE COSTER

26 januari 2018

02u53 0 Oudenaarde Verschillende woonwijken en speelpleinen in Oudenaarde liggen in een jachtgebied. Dat wil zeggen dat jagers daar in principe met een geweer mogen verschijnen. "Onthutsend", vindt Eva Pycke. Zij woont in de nieuwe wijk Den Hazel en die blijkt in jachtgebied te liggen, net als het speelpleintje aan de Mijttestraat.

Sinds vorig jaar is via geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden beschikbaar. Aangezien een jager over een aaneengesloten gebied van 40 hectare moet beschikken alvorens te mogen jagen met een geweer, werden openbaar domein en zelfs privétuintjes ingekleurd om aan die 40 hectare te komen. Ook in Oudenaarde werden scholen, speeltuintjes, voetbalvelden, parochiezalen, kerkhoven en hele woonwijken ingekleurd als jachtgebied.





"Wij kwamen tot de schokkende vaststelling dat onze tuin en eigenlijk onze hele woonwijk, met zoveel gezinnen met jonge kinderen, in jachtgebied ligt", zeggen Peter Blondeel en Eva Pycke, bewoners van de wijk Den Hazel in Volkegem. "We bestudeerden de kaart van de jachtgebieden en zagen dat we niet alleen zijn: woonwijken zoals de nieuwe wijken in Mullem zijn ook jachtgebied. Ook ons speeltuintje hier in de Tivolistraat, de school, de parochiezaal en zaal Ruhuna in Welden, de Drie Sleutels en het bijhorende speeltuintje in Mater, het speeltuintje en voetbalveld aan de Pelikaanstraat in Nederename, liggen volledig in jachtgebied", vertelt het koppel onthutst.





Opnieuw inkleuren

Er is kennelijk wel een mouw aan te passen: eigenaars van een perceel dat in jachtgebied ligt, kunnen dat zelf 'opnieuw inkleuren' door zich aan te melden op de website www.schietinactie.be. "Wij begonnen alvast een campagne om de buurtbewoners in onze wijk te informeren", zegt Eva Pycke. Zij is politiek actief bij Groen en wil op de komende gemeenteraad, in Oudenaarde, de stad overtuigen om mensen erover in te lichten dat ze hun grond kunnen laten schrappen uit jachtgebied.





"We vragen ook dat de stad haar inwoners informeert via het gemeentelijk informatieblad. Zo is iedereen ten minste op de hoogte en kan wie stappen wenst te ondernemen zijn privé-eigendom laten ontkleuren. En de stad kan alvast al het voorbeeld geven door speeltuintjes, voetbalvelden en scholen uit jachtgebied te halen, want die horen daar absoluut niet thuis", zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman, die met het voorstel naar de gemeenteraad stapt.