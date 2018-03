WK Eine organiseert paasstage voor jeugdvoetballers 21 maart 2018

Voetbalclub WK Eine organiseert van maandag 9 april tot en met donderdag 12 april zijn jaarlijkse paasstage voor jeugdspelers.





De trainingen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang voorzien van 7.30 u. En tot 17.30 uur.





Deelnemers kunnen inschrijven voor de categorieën U6 (vanaf 4 jaar) tot en met U15. De deelnameprijs voor deze vierdaagse stage bedraagt 110 euro. Er is een korting als er meerdere kinderen binnen hetzelfde huisgezin deelnemen.





De trainingen gebeuren door gekwalificeerde jeugdtrainers. Bij elke pauze zijn drank en fruit gratis voorzien. Elk dag serveert de club ook een warm middagmaal met soep. Er is een penalty-cup die de beste strafschopnemers per leeftijd beloont.Ook een groepsfoto, een medaille en een diploma zijn in de prijs begrepen. Op woensdag is er een uitstap voorzien.





Deze stage staat open voor jongens en meisjes van alle voetbalclubs. Inschrijven kan tot 4 april en enkel per mail naar Luc Dekens, secretaris van WK Eine via





luc.dekens@telenet.be





Meer info: 0499/76.05 (DCRB)