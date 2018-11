Winterwarmte maakte Oudenaardse winkelcentrum drie dagen gezellig druk Ronny De Coster

25 november 2018

16u53

Oudenaarde Meer dan zeventig handelaars in het centrum van Oudenaarde hebben dit weekend deelgenomen aan Winterwarmte, een driedaagse waarbij ze elk op hun manier een extraatje bedacht hadden voor de klanten.

Zo wist de kinderkledingzaak De Kinderkorf naast het stadhuis de aandacht van de voorbijgangers te trekken met een levende etalage. Hier stond alles in het teken van de Disney-animatiefilm Frozen.

“Het is best wel grappig om te zien hoe voorbijgangers opschrikken als ze zien dat het geen poppen zijn, die in de etalage zitten”, vertelde Camille, die uitgedost als Elsa uit Frozen naar de passanten wuifde.

Aan de overkant van de Markt stond de feesttafel voor de eindejaarsperiode al gedekt: slager-traiteur Blockeel had in het pand van het gesloten restaurant Crombé een pop-up geïnstalleerd met ook een koffie- en wijbar.

Tal van winkeliers verrasten hun klanten op een hapje en een drankje.