Winkeldief gevat 07 februari 2018

Politie Geraardsbergen/Lierde heeft gisteren een 32-jarige winkeldief uit Oudenaarde gevat. De man probeerde in warenhuis Aldi langs de Astridlaan een fles sterke drank mee naar buiten te nemen zonder die te betalen. Hij werd op heterdaad betrapt en bekende de feiten. De betrokkene werd reeds verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij werd gedagvaard in snelrecht en zal zich op 26 februari moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. (FEL)