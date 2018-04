Winkeldief blijkt ook tafelschuimer 06 april 2018

02u34 0

De politie heeft een 42-jarige man van Litouwse nationaliteit, maar zonder gekende verblijfplaats, gearresteerd op verdenking van diefstallen in warenhuizen in Oudenaarde en Antwerpen. Bovendien wordt de man verdacht van tafelschuimerij: in eetgelegenheden in Leuven, Kortrijk, Hasselt, Gent, Sint-Niklaas, Koksijde, Aalst en Lokeren liet hij zich maaltijden en drank voorschotelen, maar vertrok hij telkens zonder de rekening te betalen.





De betrokkene is geen onbekende voor het gerecht. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, heeft hem gedagvaard. Op 28 mei moet hij zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. (DCRB)