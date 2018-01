Win eens...een ballonvaart 02u54 0 Oudenaarde Het Regionaal Landschap (RLVA) viert dit jaar z'n 25ste verjaardag met onder meer een heuse schattenjacht. In de 17 gemeenten van het werkingsgebied van het RLVA zit telkens één geocache verstopt. Wie alle 17 geocaches opspoort en de daarbij horende opdrachten kan uitvoeren, maakt kans op een ballonvaart boven de Vlaamse Ardennen.

Een geocache is een kokertje dat aan de hand van gps-coördinaten en tips op de website van het RLVA kan opgespoord worden. De geocaches brengen je langsheen verschillende terreinrealisaties of thema's waar het regionaal landschap zich de voorbije kwart eeuw heeft voor ingezet. De speurtocht gaat onder meer langs poelen, boomgaarden, kleine landschapselementen, en speelnatuur-parkjes.





Om deel te nemen moet je gratis geocaching-lid worden via www.geocaching.com, waar je de geocaching app op je smartphone kan downloaden en waar ook de locatiecodes te vinden zijn. (DCRB)