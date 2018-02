Win auto bij Oudenaardse handelaars 22 februari 2018

02u47 0 Oudenaarde #beleef Oudenaarde kras&win, zo heet de actie waarmee de handelaars in het centrum van Oudenaarde de komende weken uitpakken. Bij de wedstrijd is een auto te winnen.

"Iedereen die tussen 24 februari en 1 april iets koopt bij een van de 300 deelnemende handelaars in het centrum van Oudenaarde, krijgt een krasbiljet. Wie na het krassen een kanshebbend lot heeft, komt in aanmerking om de hoofdprijs of één van de tientallen prijzen uit een prijzenpot van maar liefst 20.000 euro te winnen", zegt Tine Ballekens.





Fiat 500

Die hoofdprijs, dat is een mintgroene Fiat 500. Wordt jouw kanshebbend lot als eerste uitgetrokken dan win je een schitterende muntgroene Fiat 500. De handelaars geven het startschot van de actie zaterdag 24 februari. "Dat is niet toevallig de opening van het wielerseizoen, maar ook de start van het lente- en modeseizoen 2018", licht Tine toe. Hoogtepunten van #beleef Oudenaarde kras&win zijn twee shoppingweekends. Die vinden plaats op 10, 11, 17 en 18 maart. Heel veel winkels zijn dan ook op zondag open. De actie eindigt het weekend van De Ronde van Vlaanderen. (DCRB)