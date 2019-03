Wielertoeristenclub Oudenaarde is seizoen gestart met 57 leden André Marlier

26 maart 2019

15u52

André Marlier

Ook voor de leden van wielertoeristenclub Oudenaarde, geleid door voorzitter Pascal Schittecatte, secretaris Claude Allemeersch, penningmeester Johan Delauw en de bestuursleden Stijn Remerie en Frederik Verheuen, is in deze lentemaand het clubseizoen gestart. Er zijn dit jaar 57 ingeschreven leden en tot eind september rijdt men elke zondag ritjes van gemiddeld 80 kilometer, aan een gemiddelde snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur. Telkens wordt om 9 uur gestart ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen aan het Droesbekeplein en eindigt men aan lokaal Adriaen Brouwer op de Markt in Oudenaarde. Hoogtepunt van het seizoen is de jaarlijkse driedaagse eind juni. Dit jaar gaat men klimmen in Luxemburg.