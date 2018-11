Wielertoeristen tellen al af naar Ronde van Vlaanderen Cyclo: al 5.500 inschrijvingen na één dag Lieke D'hondt

08 november 2018

18u52 0 Oudenaarde De inschrijvingen voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo zijn gestart. Ook dit jaar staan de wielertoeristen te popelen om een dag voor de profs hun eigen Ronde te rijden, want één dag na het openen van de inschrijvingen staat de teller al op 5.500 deelnemers.

De wielertoeristen kunnen op zaterdag 6 april 2019 kiezen voor een parcours van 74, 139, 174 of 229 kilometer. Stuk voor stuk pittige routes die de deelnemers langs kasseistroken en hellingen als de Koppenberg, Taaienberg, Oude Kwaremont en Paterberg brengt. De eerste drie routes starten en eindigen in Oudenaarde, het parcours van 229 kilometer begint net als de profs in Antwerpen en eindigt in Oudenaarde. “De parcours zijn grotendeels hetzelfde gebleven omdat er bij de profs ook weinig is veranderd”, zegt Anaïs Cosemans van Golazo. “Ondertussen hebben al 5.500 deelnemers zich ingeschreven, de limiet ligt op 16.000. Ongeveer 35 procent van de ingeschrevenen zijn Belgen. Net als de voorbije jaren zijn er ook al veel Nederlanders, Britten en Fransen van de partij.” Omdat er al zo veel gegadigden zijn, is het voordelige tarief voor vroege beslissers al voorbij. Die gold voor de eerste duizend deelnemers per categorie. Wie zich nu nog wil inschrijven betaalt tussen de 40 en 70 euro naargelang de gekozen afstand.