Wielerschool maakt verhuis van Ronse naar Oudenaarde Ook jaarlijkse veldcross verhuist, maar slaat eerst een jaar over Ronny De Coster / André Marlier

04 september 2018

17u03 2 Oudenaarde De Wielerschool van het GO!-onderwijs is niet langer in Ronse gevestigd. Voortaan leren de renners in spe hun koers- en fietstechnieken op de campus van het GO!-Atheneum in Oudenaarde. “We hebben die verhuis georganiseerd om praktische redenen”, zegt directeur Ann Van Landuyt.

De wielerschool trekt dus weg uit Ronse, maar eigenlijk is ze altijd van Oudenaarde geweest. “De Wielerschool maakt deel uit van de afdeling deeltijds onderwijs van het GO!-Athenem in Oudenaarde”, merkt haar directeur Ann Van Landuyt op.

“We hadden de Wielerschool indertijd in Ronse ondergebracht, omdat we op onze campus in Oudenaarde te weinig plaats hadden. Intussen is onze infrastructuur in Oudenaarde vernieuwd en uitgebreid en is het wél mogelijk om ook deze leerlingen hier onderdak te geven. Dus komt de Wielerschool in Oudenaarde eigenlijk een beetje thuis. We hebben in Oudenaarde overigens ook een voetbalschool. De twee zitten nu netjes samen”, bedenkt Van Landuyt.

Thomas De Gendt

De Wielerschool telt een dertigtal leerlingen. Ze volgen vijftien uur per week les in een opleiding fietsmechanica of sportbegeleiding en hebben daarnaast veel praktijk wielrennen en volgen ook stages in binnen- en buitenland.Toprenner Thomas De Gendt uit Semmerzake is oud-leerlingen en ook peter van de Wielerschool.De leerlingen komen uit heel Vlaanderen.

Internaat blijft in Ronse

Daarom verblijven sommigen van hen in Ronse op internaat. “Dat verandert niet: zij blijven gebruik maken van het Internaat Vlaamse Ardennen aan de Ninovestraat in Ronse. Dat de afstand tussen de school en het internaat nu groter is, lossen we op een creatieve manier op door onder meer het parcours van de trainingen nog altijd naar daar te oriënteren. De afstand tussen Ronse en Oudenaarde kan echt het probleem niet zijn”, vindt Van Landuyt.

Praktischer

“Naar Oudenaarde verhuizen laat ons gewoon toe om efficiënter te werken. Als administratie en begeleiding over twee campussen verspreid zitten, betekent dat onvermijdelijk dat je er meer tijd en kosten in steekt”, motiveert Van Landuyt.

Veldcross gaat dit jaar niet door

Onzekerheid is voorlopig wel nog over de jaarlijkse veldcross van de Wielerschool. Die vond altijd plaats op de campus in Ronse, maar gaat daar ook weg. "We moeten op zoek naar een andere locatie in de regio Oudenaarde, maar weten nog niet welke dat wordt. Daarom hebben we beslist om de cross dit schooljaar niet te organiseren. Volgend jaar staan we er hopelijk terug", zegt Edy Devos, leraar aan de Wielerschool en medeorganisator van de veldcross.