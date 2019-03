Wielerfotograaf David Stockman exposeert beste koersfoto’s in oud-hospitaal Ronny De Coster

21 maart 2019

17u31 0 Oudenaarde Vanaf volgend weekend tot en met de zondag van de Ronde loopt er in het vroegere Onze-Lieve Vrouwhospitaal in Oudenaarde een fraaie fototentoonstelling over de Ronde van Vlaanderen. David Stockman, die werkt als wielerfotograaf voor het persagentschap Belga, maakte een selectie uit eigen werk en dat van enkele collega’s. Het resultaat is een expo waar de emotie van de koers zo afspat.

De tentoonstelling is een initiatief van de stedelijke cultuurdienst van Oudenaarde. “Voor mij is het de eerste keer dat ik mijn werk laat zien in de vorm van een tentoonstelling”, zegt fotograaf David Stockman. De Ronsenaar werkt als wielerfotograaf voor onder meer het persagentschap Belga.

“Ik ben als fotograaf in het wielrennen beland uit liefhebberij voor die sport, maar ook omdat het er een is waarvoor je als fotograaf altijd in beweging blijf. Ik kan niet zo goed stil blijven zitten en daarom ligt voetbalfotografie met bijvoorbeeld minder. Daar zit je een hele match op je stoel”, bedenkt David.

Op de moto

Voor de foto’s die hij maakt, zit of staat David vaak op de moto. “Dat zijn niet de makkelijkste omstandigheden om technisch perfecte foto’s te maken, maar net dat maakt de uitdaging nog groter. Je zit ook midden de actie. Stresserend, maar tegelijk heel uitdagend”, vindt David.

De Ronsese fotograaf staat bekend om de vaak inventieve standpunten vanwaar hij de koers bekijkt. “In grote koersen zoals de Ronde van Vlaanderen zijn we snel met vijftig tot honderd fotografen. Foto’s van de winnaar met de handen in de lucht, die moét je natuurlijk maken, want je opdrachtgever wil die natuurlijk hebben. Maar daarnaast wil je als fotograaf toch ook proberen zaken in beeld te brengen, die andere niet hebben gezien. Dat is voortdurend zoeken. Koers is emotie en die leg je ook, maar zeker niet alleen vast door naar de renners te kijken”, bedenkt David.

Ook foto’s van collega’s

De foto’s die vanaf dit weekend in de wandelgang van het oude klooster hangen, zijn niet allemaal van David. “Ik vond het beter om er ook werkt van ander collega’s bij te halen”, zegt hij. Die collega’s zijn Zingemnaar Peter Deconinck, Shley Norris, Luca Bettini, Chris Auld, Luc Claessen, Cor Vos, Peter De Voecht, Graham Watson, James Startt, Jan De Meuleneir, Yorick Jansens, Jered Gruber, Vincent Kalut, Klkaas Van Der Weij, Gregory Van Gansen, Nico Vereecken en Dirk Waem.

“De Ronde, door de lens van persfotograaf David Stockman en collega’s”: van 23 maart tot en met 7 april (van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur en tijdens het weekend van de Ronde ook open in de voormiddag) in Oud-OLV-Hospitaal , Sint-Walburgastraat, Oudenaarde