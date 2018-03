Wielercafé buiten categorie NIEUWE HORECAZAAK IN CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN THOMAS VANDEWALLE

10 maart 2018

02u49 0 Oudenaarde 'Peloton', het vernieuwde café in het Centrum Ronde Van Vlaanderen, is gisteren geopend. "We willen het beste wielercafé ter wereld worden", klinkt het ambitieus. Met fietswielen als lusters en stoelen gesigneerd door wielerhelden, ademt het koerssfeer.

Brasserie De Flandrien is niet meer. Het vernieuwde café in het Centrum Ronde van Vlaanderen oogt een pak strakker en industriëler. De aankleding is meer gericht op wielrennen in het algemeen en dus niet meer op de Ronde van Frankrijk, zoals dat vroeger het geval was. "Het café kreeg een meer eigentijdse look", steekt directeur Geert Joris van het Centrum Ronde van Vlaanderen van wal. "We hebben geprobeerd om alles zoveel als mogelijk wielergerelateerd te maken." In het oog springt de verlichting, die bestaat uit fietswielen. "Iconische wielrenners gaan we vragen om de stoelen in het café te signeren." Johan Museeuw mocht gisteren alvast de spits afbijten. "Ons doel is ambitieus: het beste wielercafé ter wereld worden."





De naam van het café is ontleend aan Peloton, het nieuwe concept van Flanders Classics en Golazo dat de belangrijkste toertochten voor wielertoeristen samenbrengt. "De brasserie wordt hét stamcafé van Peloton en meteen ook van alle wielertoeristen", zegt Christophe Impens van Peloton. "Oudenaarde is het mekka van het wielrennen. Dit is voor ons dan ook een gedroomde locatie. Jaarlijks organiseren we zo'n 40 evenementen in België die in totaal ruim 217.000 deelnemers lokken, waarvan 130.000 Belgen. Daarvan zijn er 70 procent niet aangesloten bij een club of federatie. Zij kunnen zich nu ook aansluiten bij Peloton. We willen een echte community worden en hopen ook wat meer vrouwen te zien, want die vertegenwoordigen nu nog maar 14% van alle deelnemers."





Wellness

De brasserie is elke dag van 10 tot 18 uur open en in het weekend tot 22 uur. De fietser kan er doorlopend spaghetti krijgen. Naast de traditionele keuken, gaat er ook meer aandacht naar gezonde voeding. De uitbating van de brasserie is voortaan in handen van een professional: Serge Kints uit Waregem. "Dit café is de eerste stap in de verdere vernieuwing van het Centrum", pikt Joris weer in. "Dat moet nog veel meer hét aantrekkingspunt voor de actieve fietser worden. Behalve een heel aantrekkelijk café, beschikken we nu al over douches en kleedkamers, maar dat is nog maar het begin. Mogelijk komen daar een sauna, een stoombad en een fietsherstelplaats bij. Bij slecht weer moet men hier kunnen fietsen op rollen", besluit de directeur.