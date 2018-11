Wie zijn de strafste sportmensen van 2018 in Oudenaarde? Sportdienst nodigt sportbeoefenaars en vrijwilligers uit om kandidatuur in te dienen voor sportreferendum Ronny De Coster

19 november 2018

14u22 0 Oudenaarde De sportdienst van Oudenaarde organiseert in samenwerking met de sportraad de 12° editie van het sportreferendum in aanwezigheid van Lucien De Schepper, wielerexpert uit de Vlaamse Ardennen.

Het sportreferendum vindt plaats op vrijdag 25 januari 2019 vanaf 20 uur in de volkszaal van het stadhuis., VRT-journalist Francis Van Assche praat de sportieve avond aan elkaar.

7 categorieën

Tijdens het referendum is een huldiging voorzien van 7 categorieën: sportvrouw (boven 18 jaar), sportman (boven 18 jaar), sportjongere ( geboren in 2001 of later), sportclub algemeen, jeugdsportclub tot 18 jaar, een verdienstelijke vrijwilliger of verdienstelijk vrijwilligersteam in de sportclub en verdienstelijke G-sporter.

Centrale gast: Lucien De Schepper

Kandidaten al of niet aangesloten bij de sportraad moeten hun betrokkenheid met de stad Oudenaarde aantonen. Het volledig reglement is verkrijgbaar bij de sportdienst, e-mail: sportdienst@oudenaarde.be.

De laureaten worden verkozen door een vakjury en de erkende Oudenaardse sportverenigingen.

Lucien De Schepper, wielerexpert uit de Vlaamse Ardennen, is op het sportreferendum de centrale gast.