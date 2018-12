Wie maakt Edelareberg (N8) in Oudenaarde veiliger? En hoe? Nieuw stadsbestuur wil met AWV onderzoeken welke maatregelen nodig zijn Ronny De Coster

07 december 2018

17u54

Bron: Eigen berichtgeving 4 Oudenaarde Wat kan de Edelareberg in Oudenaarde verkeersveiliger maken: een snelheidsbeperking van 50 per uur, een minder glad wegdek, een gescheiden fietspad? Het nieuwe stadsbestuur van Oudenaarde gaat hierover rond de tafel zitten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen, wegbeheerder van deze weg met kwalijke reputatie.

Als de Edelareberg de krant haalt, kan je er donder op zeggen dat het over verkeersongevallen gaat, vaak helaas met gewonden. Het hellende en bochtige traject van de N8 in Oudenaarde nodigt kennelijk niet elke weggebruiker uit om snelheid te minderen.

Vorige week boorde zich voorbij de bocht aan de Hoge Weg nog een auto door de gevel van een woning, waar enkele jaren geleden ook al eens een geslipte wagen door een muur knalde. Ook het huis ernaast heeft al op instorten gestaan als gevolg van een aanrijding. In dezelfde bocht was er enkele weken geleden nog een frontale aanrijding en botsen half juli nog een auto en een pikdorser. Twee dagen later: een zwaar ongeval met drie auto’s. Rode draad door al die ongevallen, waarbij vaak gewonden vielen: overdreven snelheid. Ook de bochten ter hoogte van de kapel van Kerselare en aan het kruispunt met de Eikenberg kleuren zwart in de ongevallenstatistieken.

Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens vindt dat het stadsbestuur niet langer aan de kant kan blijven staan, ook al is niet Oudenaarde, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de inrichting en veiligheid van de N8. “In plaats van alleen maar vast te stellen dat auto’s door te snel te rijden door de bocht vliegen, is het misschien wel beter om hier de snelheidslimiet te verlagen”, gelooft Bettens. Nu mag je op de Edelareberg maximaal 70 kilometer per uur, òòk in de bochten.”

“De stad zou bij Wegen en Verkeer een snelheidsbeperking kunnen bepleiten. Eerder gaf de Oudenaardse schepen voor Mobiliteit (Lieven Cnudde, red.) nog aan dat er een studie gebeurt voor de aanleg van een fietspad dat gescheiden ligt van de weg. Ik vraag me af hoe het daarmee staat”, bedenkt Bettens.

Eenrichtingsverkeer in Lucien Vande Fonteynelaan blijft

“Als stadsbestuur hebben wij alvast al een maatregel genomen die een gunstig effect heeft op de verkeersveiligheid op de Edelareberg”, reageert Lieven Cnudde (CD&V).

“Op het kruispunt van de Edelareberg met de Lucien Vande Fonteynelaan gebeuren er geen ongevallen met fietsers meer, sinds auto’s vanuit die zijstraat de N8 niet meer mogen oprijden. Vaak kwam het tot aanrijdingen met tweewielers, die de helling naar beneden kwamen en die verrast werden door automobilisten die hen niet of te laat opmerkten. De proefopstelling voor het eenrichtingsverkeer wordt dus een definitieve regeling”, voorziet Cnudde.

De schepen wijst ook op de verbeterde toestand aan de voet van de Edelareberg: in de Leupegemstraat heeft Wegen en Verkeer op vraag van de stad de verkeerslichten anders afgesteld, waardoor afslaan richting Diependale vlotter en veiliger kan voor verkeer dat van de N60 komt.

Overleg met Wegen en Verkeer

“Maar dat we met het Agentschap Wegen en Verkeer in verband met de Edelareberg nog zaken te bespreken hebben, is wel juist”, geeft Cnudde toe. “Die vergadering is al gepland: in februari bekijkt het nieuwe stadsbestuur welke maatregelen er mogelijk zijn om de Edelareberg verkeersveiliger te maken. Een snelheidsbeperking is allicht mogelijk, maar ook het wegdek zelf moeten we in vraag stellen. Door een andere wegbedekking kan de ondergrond bijvoorbeeld minder glad worden gemaakt. En ook de vraag of er plaats en geld kan voorzien worden voor afzonderlijke fietspaden moet op dat overleg ter sprake komen”, besluit Cnudde.