Wie helpt slachtoffer brandstichting aan nieuwe bromfiets? Crowdfunding gestart na vandalisme rond Oudenaardse jachthaven Ronny De Coster

10 januari 2019

20u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Er is een geldinzameling gestart voor een vrouw en haar dochter, die eind december het slachtoffer zijn geworden van een een brandstichting. “De brommer die mijn moeder elke dag nodig heeft voor haar werk, is vernield. Zolang de daders niet gevonden worden, moeten we niet rekenen op een vergoeding”, beseft de dochter. Een verre buur hoopt de nodige centen te verzamelen om een nieuwe brommer te kunnen kopen.

Vandalen waren in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 december lelijk tekeer gegaan in de buurt van de jachthaven aan de Bergstraat in Oudenaarde. Ze beschadigden verschillende geparkeerde auto’s in de Bergstraat en staken een bromfiets in brand, die tegen de gevel van een huis stond aan de Trekweg Rechteroever. De gevel raakte zwaar beschadigd, de bromfiets is helemaal vernield.

Niet thuis

“We waren gelukkig niet thuis toen dit gebeurd is, vertelt de studente die samen met haar moeder het beschadigde huis betrekt.

Een beetje uit schaamte wil ze liever niet met haar naam in de krant , maar ze getuigt hoe zwaar ze onder de indruk is van de brandstichting.

“Ik ben voorlopig ingetrokken bij de ouders van mijn vriend. Mijn moeder verblijft tijdelijk in het buitenland en het is ronduit akelig om alleen te wonen in een huis waar brand is gesticht en waar mensen door de gevel naar binnen kunnen turen. Vlak na de feiten kwamen veel mensen hier kijken en hoorde ik ze door de opening van de gevel commentaar geven. Ik kon het niet meer aan en blijf er daarom even weg. Ik zit overigens ook in de blok”, vertelt de studente sociaal werk.

Geen daders, geen vergoeding

“Wij hebben geen vijanden. Het is voor ons dan ook volkomen onduidelijk wie de daders kunnen zijn van dit vandalisme. Ze zijn door de politie alvast nog niet opgespoord. Daardoor kunnen wij de schade ook niet vergoed krijgen: de verzekering betaalt niets uit, zolang er geen tegenpartij is waarop zij de centen kunnen verhalen”, vertelt het meisje.

Over twee weken keer haar moeder terug. “Ze weet wat er gebeurd is. Het was dan nog uitgerekend op haar verjaardag. Het grote drama is, dat ook de bromfiets van mijn mama vernield is. Wij hebben het niet breed. Mijn moeder gebruikte die brommer om naar haar werk te rijden. Geld om een nieuwe te kopen, hebben we niet”, zucht ze.

Ze heeft even geaarzeld, toen een verre buur met het idee kwam voor een hulpactie, maar zet haar trots noodgedwongen opzij. “Ik wil zo graag mijn moeder verrassen als ze op 23 januari terugkeert. Het zou formidabel zijn als we voor haar tegen dan toch een brommer konden kopen. Een nieuwe kost al snel 2.500 euro, maar ik zou al tevreden zijn met een tweedehandse. De initiatiefnemer van de crowdfunding stelt 1.000 euro voorop als streefdoel. Ik durf niet te geloven dat we dat bedrag halen, maar zou het wel fantastische vinden”, zegt het meisje.

Online

De geldinzameling gebeurt online via de site https://www.gofundme.com/hulp-slachtoffers-brandstichting-trekweg-ro?fbclid=IwAR0PZH369Tcgc4oW2JTXnYNa_SqT2gKxhbA0SQdiC83-ZAeQffeOkcOQL-A.